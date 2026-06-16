Stellantis, Urso: «Da dicembre inversione tendenza produzione, effetti piano si vedono. Domani giusto confronto Filosa con Parlamento»

I risultati del piano Stellantis per l'Italia "si cominciano a vedere" perché "da dicembre si registrano aumenti di produzione negli stabilimenti italiani e c'è stata una inversione di tendenza": "Vuol dire che quel piano sta trovando attuazione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy dopo l'annuncio di Stellantis ai sindacati di 5 miliardi di euro di investimenti in innovazione in Italia entro il 2030 e alla vigilia dell'audizione del ceo Antonio Filosa alle commissioni di Camera e Senato competenti per industria e attività produttive. Stellantis, ha proseguito a margine di Assarmatori, "domani si confronterà in Parlamento ed è giusto che ascolti quello che dirà il Parlamento".

"Credo sia importante che tutti comprendano che gli investimenti in Italia e in Europa sono condizionati dalle regole europee che grazie alla nostra attività dovranno essere cambiate. Neutralità tecnologica, revisione del regolamento Co2, industrial accelerator act che introduce il concetto del made in Europe anche per le auto e revisione degli Ets sono tutte questioni centrali per rendere sostenibili gli investimenti, la produzione e il lavoro". Urso ha aggiunto che convocherà "nelle prossime settimane" il tavolo automotive per "illustrarne le finalità" ricordando che il Governo ha investito 1,3 miliardi di euro per la filiera tra accordi di innovazione, contratti di sviluppo e incentivi diretti".