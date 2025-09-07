Stellantis, Urso: «Domani incontrerò l'ad Filosa e Anfia. Con nuovo ceo testa torna in Italia, allineata a Governo»

«Nell'intervista rilasciata a Il Sole 24Ore Filosa ha detto che l'incontro con il Governo si terrà nei prossimi giorni. Per quanto mi riguarda lo incontrerò domani e nella stessa giornata incontrerà anche l'associazione Anfia». lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Tgcom24 in occasione del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro ha commentato positivamente le parole del numero uno della casa automobilistica italo-francese rilasciate al quotidiano: «con la nuova governance che ha determinato discontinuità rispetto al passato, Stellantis è tornata con la testa in Italia e ha sposato le posizioni del Governo italiano che per primo ha portato in Europa: ossia flessibilità tecnologica e quindi non solo elettrico. Finalmente anche le case automobilistiche europee e Stellantis sono in sintonia con le proposte del Governo italiano. Colgo positivamente le dichiarazioni di Filosa che per altro è un italiano e sostituisce Tavares che invece sposava la linea del green deal». Urso è convinto che Stellantis riuscirà a produrre 1 milione di auto in Italia «se cambiano le regole europee, andando nella direzione che noi e tutte le associazioni di categoria reclamiamo in modo determinato».