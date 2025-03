Stellantis, Urso: «Il gruppo ha cambiato rotta, ora acceleri su investimenti in Italia»

«Con il Piano Italia, Stellantis ha intrapreso un significativo cambio di rotta. Finalmente, l'auto italiana torna in strada. Ora bisogna accelerare sugli investimenti». Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo automotive in corso al Mimit. «Dopo un intenso confronto al tavolo Stellantis - ha aggiunto - sostenuto anche da risoluzioni parlamentari convergenti, abbiamo ottenuto che l'azienda rivedesse il proprio piano industriale, riportando l'Italia al centro della sua strategia di sviluppo. Il Piano Italia impegna l'azienda ad assumersi la responsabilità sociale di guidare, insieme a noi tutti, la transizione tecnologica e industriale, che rappresenta la vera sfida per la nostra Europa».

«Stellantis - ha evidenziato Urso -, a differenza di altri produttori europei ha assicurato la permanenza in produzione di tutti gli stabilimenti e dei livelli occupazionali, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo e annunciando nuovi modelli in produzione, elettrici e ibridi, nuove piattaforme produttive e un impegno nella valorizzazione della filiera e del Made in Italy. Solo quest'anno sono previsti investimenti con risorse proprie per 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi in acquisti da fornitori italiani. Mi auguro che ciò garantisca una inversione di tendenza positiva. Sarà compito del Ministero monitorare sull'attuazione del Piano e sugli impegni assunti da Stellantis». «Apprezziamo gli annunci delle ultime settimane che vanno in questa direzione, come quello sulla nuova produzione dei cambi per le auto ibride a Termoli e l'anticipo dell'avvio della produzione della 500 ibrida a Mirafiori», ha concluso il ministro.