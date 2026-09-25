Stellantis, Urso: «Mi auguro ci sarà un piano sostenibile per lo stabilimento di Cassino»

«Qualche settimana fa ho realizzato nel mio dicastero un incontro, peraltro noto, tra il presidente Rocca, l'assessore Angelilli e il vertice di Stellantis, affinchè fosse condiviso un percorso in piena trasparenza e responsabilità che conducesse poi a questo incontro che avranno» il 20 ottobre a Torino «in cui mi auguro sia illustrato un piano sostenibile per lo stabilimento di Cassino, come ormai lo abbiamo per gli altri stabilimenti italiani. Sono convinto che saranno buone notizie, e non lo dico a caso». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'evento a Fiuggi dedicato al trentennale di Confimprese Italia, dal titolo 'Imprese che costruiscono il futuro. Trent'anni di rappresentanza, innovazione e sviluppo per l'Italia che produce'. Stellantis, ha spiegato, «nel dicembre 2024» ha preso «un impegno», cioe quello di salvaguardati tutti i livelli occupazionali, sostanzialmente.

«Quando - ha ricordato - superata la gestione Tavares, con la nuova governance italiana si e realizzato un Piano Italia che aveva come impegno prioritario il mantenimento in attivita di tutti gli stabilimenti e l'ulteriore impegno a non fare alcun licenziamento. Tant'e vero che in questo anno cosi difficile per l'auto europea, in cui in Europa si annunciano ogni giorno chiusure di interi stabilimenti e licenziamento di decine di migliaia di operai, questo in Italia non accade». «Anzi - ha detto Urso - siamo in una fase di lenta ma progressiva ripresa produttiva dopo i numeri molto negativi dello scorso anno. Siamo noi oltre al guado, mentre gli altri sono ancora in mezzo al fiume che e in tempesta».

«Ora è necessario che l'Europa ci ascolti: siamo stati i primi a dire che occorreva cambiare - ha detto il titolare del Mimit - siamo stati i primi a presentare i documenti di riforma dei regolamenti europei. Ora e il tempo delle riforme. Ho detto ieri al Consiglio Competitivita: non possiamo ulteriormente aspettare. E il tempo delle riforme per sostenere questo processo di innovazione che e piu rispondente ai desideri, alle potenzialita dei consumatori europei. L'Italia e avanti, l'Europa ci segua».