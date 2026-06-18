Stellantis, Urso: «Mirafiori resta il cuore, ora lo confermi la produzione. Se necessario assegnare altro modello»

"Mirafiori resta il cuore industriale di Torino e uno dei luoghi simbolo dell’industria italiana dell’auto: le novità annunciate dall’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, sull’arrivo di una nuova generazione di Fiat 500 multienergy confermano il ruolo del sito". A sostenerlo è il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in un post su X dopo il suo confronto di oggi con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Ora - ha aggiunto Urso - questa centralità deve trovare piena conferma nei volumi, nella produzione e nel lavoro. Per questo occorrerà verificare l’andamento della nuova Fiat 500 ibrida e della 500 elettrica e, qualora necessario, valutare l’assegnazione di un ulteriore modello, così da dare piena prospettiva allo stabilimento e alla filiera piemontese".