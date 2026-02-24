Stellantis, Urso: «Primi risultati positivi del Piano Italia, ora rivedere regole green deal»

«Il nuovo Piano Italia di Stellantis, realizzato dopo le dimissioni dell'ex ad Carlos Tavares, che punta sugli stabilimenti italiani, sui marchi Fiat e sulle macchine ibride, comincia a dare risultati positivi perché l’aumento delle vendite di Stellantis in Europa è trainato proprio dai marchi Fiat e dalle macchine ibride”. Ad affermarlo è il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso a Skytg24.

“Ora, ben consapevoli che la strada sia questa, occorre rivedere in maniera radicale le regole del green deal, a cominciare dalla revisione del regolamento sulla Co2 dell’auto ma anche quello che riguarda i veicoli commerciali e i veicoli pesanti, perché dobbiamo consentire alle nostre imprese di poter competere a livello globale, con una sostenibilità ambientale che sia davvero sostenibile per le imprese. La battaglia ora è in Europa”, conclude il ministro Urso.