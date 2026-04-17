Stellantis, Urso: «Segni positivi, obiettivo un milione di veicoli possibile. Siamo aperti a investitori stranieri»

"Noto che la produzione di auto e veicoli nei primi mesi di quest'anno ha un segno positivo". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’evento di presentazione della ricerca Nomisma sull'impatto economico della Motor Valley nella sede della Regione Emilia-Romagna. “Mi auguro che continui nei prossimi mesi", ha detto parlando di Stellantis, "così che la nostra azienda multinazionale che condividiamo in Europa e negli Stati Uniti aumenti le proprie quote di mercato e quindi anche la produzione nel nostro Paese, e ovviamente siamo aperti a investitori stranieri che intendessero scommettere sul nostro Paese".

Sul milione di veicoli prodotti in Italia da Stellantis come obiettivo concordato con il Governo per il 2030, il ministro ha detto che è possibile "nei prossimi anni se l'Europa accoglierà le nostre richieste di riforma di politica industriale”. Per il ministro “sta di fatto che, dopo aver chiuso l'esperienza fallimentare, lo dicono i bilanci, della precedente gestione di Tavares, e aver cambiato in maniera radicale il piano originale della precedente gestione che puntava sostanzialmente sull'elettrico con diversi investimenti in piattaforme produttive e in nuovi modelli, soprattutto ibridi, già negli ultimi mesi dello scorso anno si è assistito a una netta inversione di rotta”.