Stellantis, Urso: «Target a 1 milione di auto prodotte in Italia al 2032? Dipende da regole Ue»

Arrivare all’obiettivo produttivo, fissato con Stellantis, di 1 milione di veicoli entro il 2032 “dipende dalle regole che l’Europa” porrà: “Dalla revisione che riusciremo a raggiungere”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione dell’Osservatorio Tea sul settore automotive,rispondendo a chi gli chiede del tavolo sul comparto auto convocato per venerdì 30 gennaio.

“Oggi, mentre prima eravamo i soli a dirlo, lo dicono con noi le altre grandi case produttrici europee e le altre nazioni europee, basti guardare alla Germania. Il lavoro sarà intenso, la sfida significativa. Questo – ribadisce Urso – deve essere l’anno delle riforme”. Al confronto dunque “si parlerà di questo” ma anche “delle misure nazionali, anche alla luce di quello che è stato presentato nel piano Italia e faremo un consuntivo di quanto era indicato e quello che è stato realizzato: gli investimenti nel paese, i modelli realizzati nel paese, i contratti sottoscritti con la filiera auto”, ha aggiunto il ministro.