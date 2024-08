Stellantis, Urso: «Un milione di auto non basta, servono i cinesi per produrre almeno 1,4 milioni di veicoli»

«Un milione di veicoli non è ancora sufficiente. Speriamo che stellantis ci presenti il Piano Italia. E' necessario che il nostro Paese punti a realizzare almeno 1,4 milioni di veicoli, tra auto e veicoli commerciali, e per questo un solo produttore non basta».Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto in collegamento alla kermesse di Affaritaliani, «La Piazza» a Ceglie Messapica. Urso ha quindi detto di augurarsi «che si realizzino quelle intese. Abbiamo firmato quattro Mou con quattro case automobilistiche cinesi. I cinesi sono consapevoli che l'Ue sta alzando delle barriere e quindi puntano a produrre nel continente» «Il governo Conte 2? Decise di lavarsene le mani quando Stellantis presentò il suo progetto per l'esercizio della golden power».