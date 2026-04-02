Stellantis: valuta produzione veicoli elettrici in Canada con Leapmotor. Secondo Bloomberg ipotesi utilizzo fabbrica in Ontario

Stellantis sta valutando opzioni possibili per la produzione di veicoli elettrici in Canada insieme al proprio partner cinese, Leapmotor. Lo riferisce Bloomberg, i colloqui sarebbero ancora in una fase iniziale. Se le ipotesi si traducessero in azioni concrete, si tratterebbe del primo grande investimento automobilistico cinese in Canada da quando, a gennaio, il primo ministro Mark Carney ha raggiunto un accordo con il presidente Xi Jinping per ridurre i dazi sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese. Come spiegato da Carney, il Governo canadese mira ad attrarre, entro tre anni, nuovi investimenti cinesi in joint venture "con partner affidabili" nel settore automobilistico. Tornando a Stellantis, secondo le indiscrezioni raccolte da Bloomberg, l'ipotesi sarebbe di usare uno stabilimento di assemblaggio del gruppo italo-francese inattivo a Brampton, nell’Ontario, vicino a Toronto.

I lavoratori dello stabilimento sono in cassa integrazione da anni. Stellantis aveva valutato l'avvio della produzione di un nuovo Suv Jeep nella fabbrica, ma l'anno scorso, dopo l'annuncio dei dazi da parte del presidente americano Donald Trump, Stellantis aveva abbandonato l'idea, preferendo uno degli stabilimenti americani. Da allora, però, l'azienda ha tenuto aperto un canale di dialogo con il ministro dell'Industria canadese Melanie Joly su eventuali piani futuri per lo stabilimento. Questi colloqui verterebbero ora appunto sulla possibilità di costruire auto in partnership con Leapmotor. Stellantis ha acquistato una quota del 20% in Leapmotor nel 2023 e, un anno dopo, le due società hanno costituito una joint venture denominata Leapmotor International (opera anche in Europa), incentrata sulla produzione e la vendita globale di veicoli elettrici.