Stellantis vara “Elettrico facile” per rendere più accessibile la transizione ai veicoli EV

Si chiama «Elettrico Facile» ed è il nuovo approccio di Stellantis al mondo dell'elettrico. L'obiettivo è rendere più semplice per qualsiasi automobilista il passaggio da una vettura con il motore termico ad una completamente elettrica. «Elettrico Facile è il nostro approccio al mondo dei veicoli elettrici. Con la gamma più completa del mercato, offriamo soluzioni su misura per ogni esigenza del cliente, sia in termini di prodotto che di assistenza e servizi finanziari. Il nostro obiettivo, insieme alla nostra rete di concessionari italiani, è rendere il passaggio dai motori termici ai veicoli elettrici semplice e accessibile per tutti gli automobilisti» spiega Antonella Bruno, country manager di Stellantis Italia.

La gamma di auto elettriche di Stellantis comprende city car come la Fiat 500e, la Citroën e-C3, l'Opel Corsa, la Peugeot 208 e la Leapmotor T03 o medie compatte come le Citroën C4 e Citroën C4X, l'Opel Astra e la Peugeot 308. Tra i piccoli suv elettrici ci sono Jeep Avenger, Peugeot 2008, Opel Mokka e Fiat 600e, mentre fra i premium Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Junior e DS3. Ci sono anche 500 Abarth e 600 Abarth, Alfa Romeo Junior Veloce, le Peugeot 3008 e 5008 e l'Opel Grandland, i veicoli di micromobilità urbana come la Citroën Ami e la Fiat Topolino, tra i veicoli commerciali la nuova gamma di Fiat Professional, Citroën, Opel e Peugeot. L'offensiva di prodotto - spiega l'azienda - continuerà nel 2025 con importanti lanci per ogni marchio Stellantis, arrivando ad avere sul mercato una sessantina di modelli di veicoli elettrici. Tra i primi arrivi quello della Grande Panda, disponibile anche in versione ibrida.