Stellantis, vendite +90% in Messico a gennaio. Il gruppo in ascesa grazie al marchio Ram, bene anche Alfa e Fiat

CITTA DEL MESSICO - Il gruppo Stellantis ha registrato a gennaio un aumento del 90% delle vendite complessive dei suoi marchi presenti nel mercato messicano. Lo ha annunciato in una nota il vicepresidente commerciale di Stellantis Mexico, Carlos Quezada, sottolineando che il 2023 «inizia con un importnate incremento delle vendite che registra livelli record nel segmento suv e pickup». «Questo dimostra che siamo sul percorso giusto con prodotti che attraggono grazie alla loro qualità ed innovazione», ha aggiunto. Il marchio più venduto, con 1.330 unità, è stato ancora una volta Ram, specializzato in veicoli tipo pickup di grandi dimensioni. Al secondo posto Dodge, con 1.215 unità vendute, seguita da Peugeot, con 1.800 unità e Jeep, con 988. In crescita anche il marchio Fiat, con 863 unità vendute grazie principalmente ai modelli Pulse e Argo. Con 10 unità vendute del modello Giulia poi, anche Alfa Romeo ha raggiunto il suo miglior risultato in Messico.