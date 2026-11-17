È ufficiale: il blocco della circolazione per i veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano slitta ancora. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto "decreto diesel Euro 5" con 77 voti favorevoli e 42 contrari. Avendo già ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati, il provvedimento diventa ora legge a tutti gli effetti, disinnescando le restrizioni imminenti per centinaia di migliaia di automobilisti e imprese.

Cosa prevede la nuova legge. Il testo sposta in avanti l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali al traffico per le vetture diesel appartenenti alla classe ambientale Euro 5, fissando la nuova scadenza al 1° ottobre 2027. Il rinvio si applica nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti situati nelle quattro regioni del bacino padano: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La ratio del provvedimento è duplice: da un lato evitare un impatto economico e sociale immediato su famiglie e pendolari che non hanno ancora avuto modo di sostituire il proprio veicolo; dall'altro concedere tempo alle amministrazioni regionali per rivedere e aggiornare i rispettivi piani per la qualità dell'aria, individuando misure alternative ed efficaci per l'abbattimento delle emissioni inquinanti senza ricorrere esclusivamente allo stop dei mezzi.

Il contesto: perché il bacino padano è osservato speciale. La questione dei diesel Euro 5 affonda le radici nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione Europea contro l'Italia per il superamento cronico dei limiti di biossido di azoto (NO2) e polveri sottili (PM10) nella Pianura Padana, una delle aree geograficamente più svantaggiate d'Europa per il ristagno dell'aria. Per evitare pesanti sanzioni pecuniarie da parte di Bruxelles, negli ultimi anni le Regioni interessate avevano predisposto blocchi progressivi. Tuttavia, la rigida applicazione del divieto ai motori Euro 5 — immatricolati tra il 2009 e il 2015 e tuttora molto diffusi nel parco circolante italiano — aveva sollevato forti proteste da parte delle associazioni di categoria, degli artigiani e dei consumatori, spingendo l'esecutivo a intervenire per via normativa.

Gli impatti su automobilisti e imprese. Con la conversione in legge del decreto, chi possiede un veicolo diesel Euro 5 nelle aree interessate può continuare a circolare regolarmente fino all'autunno del 2027, fatte salve eventuali misure emergenziali temporanee che i singoli sindaci o le Regioni possono comunque attivare in caso di prolungato superamento delle soglie critiche di smog nei mesi invernali. Parallelamente, restano attivi in diverse aree metropolitane (come l'Area B di Milano) sistemi di deroga basati sul chilometraggio annuale, come il dispositivo Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), che consente di percorrere una quota massima di chilometri all'anno anche nei periodi di divieto. La proroga al 2027 offre inoltre una finestra temporale più ampia per pianificare il rinnovo del parco auto attraverso gli incentivi statali e regionali destinati alla rottamazione e all'acquisto di veicoli a basse o zero emissioni.