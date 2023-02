Stop auto termiche, Giorda (Anfia): «Da UE regalo alla Cina, ora piu fondi per transizione energetica»

«Le scelte di Bruxelles sullo stop a diesel e benzina dal 2035 sono un regalo alla Cina, ma ora dobbiamo prenderne atto e andare avanti, stanziando piu fondi per la transizione energetica, per difendere la nostra filiera produttiva e con essa l’occupazione». Lo dice Gianmarco Giorda, direttore generale dell’Anfia, in una intervista a Il Messaggero. E poi precisa: «In Italia ci sono circa 450 aziende della componentistica a rischio. Imprese, spesso anche piccole, che fabbricano i componenti per le auto con motore termico, serbatoi, pistoni, marmitte, con oltre 70 mila addetti.

Si tratta di realta che devono diversificare se non vogliono scomparire, alcune lo stanno gia facendo, altre sono piu in difficolta. Di certo il momento non e facile». Giorda poi sottolinea che «nel 2026 bisognera fare il punto sulle infrastrutture di ricarica sul territorio, il numero delle auto elettriche, il mercato in generale. Fattori importanti per capire se stiamo andando nella giusta direzione. Fino a quel giorno, la filiera non puo non impegnarsi verso il cambiamento, una rotta obbligata che pero va supportata nella riconversione industriale».