Un tribunale distrettuale dell'Aia, nei Paesi Bassi, ha vietato la commercializzazione in tutta l'Unione Europea del SUV Ti 7 prodotto dal colosso cinese Byd, ravvisando una violazione dei diritti di proprietà intellettuale ai danni dello storico Land Rover Defender. La decisione, accolta con soddisfazione dal gruppo Jaguar Land Rover (JLR, controllato dall'indiana Tata Motors), ha avuto un impatto immediato anche sui mercati finanziari, facendo scivolare il titolo Byd fino a -4% alla Borsa di Hong Kong prima di chiudere la seduta in calo dell'1,9%.

Le motivazioni dei giudici: violati gli elementi distintivi del Defender Secondo quanto stabilito dalla corte olandese — la cui giurisdizione in materia di proprietà intellettuale ha efficacia vincolante sull'intero territorio dell'Unione Europea — il modello cinese riprende troppi tratti caratteristici e protetti del design del Defender L663.

Nel dettaglio, i giudici hanno evidenziato eccessive somiglianze in alcuni elementi chiave della carrozzeria:

Le "spalle" curve del corpo vettura;

Gli angoli arrotondati e il disegno dei passaruota;

La silhouette complessiva del fuoristrada.

Lanciato in Cina lo scorso anno, il Byd Ti 7 non è ancora stato immesso sul mercato comunitario. Il provvedimento dell'Aia ne blocca preventivamente l'ingresso nell'Ue, mentre restano al momento confermate le consegne nel Regno Unito (territorio esterno all'Unione), previste a partire dal prossimo gennaio.

Le reazioni: soddisfazione JLR, Byd annuncia ricorso Da parte britannica, un portavoce di Jaguar Land Rover ha ribadito all'agenzia AFP l'impegno del gruppo nella difesa del proprio patrimonio stilistico: «JLR continua a investire in creatività e innovazione. Tuteliamo la nostra proprietà intellettuale e intraprendiamo azioni legali quando necessario», evitando ulteriori dichiarazioni data la pendenza del procedimento.

Di segno opposto la posizione del costruttore cinese, che respinge ogni accusa di plagio e si prepara alla battaglia legale: «Byd è in netto disaccordo con la sentenza odierna e presenterà ricorso. Il modello Ti 7 è il risultato di un lavoro di progettazione autonomo e indipendente e non viola alcun diritto di JLR», ha precisato l'azienda in una nota ufficiale.