Strade e cantieri: nel 2026 vola la produzione di asfalto, ma il rincaro dei costi frena il settore

Si è aperta a Bologna l'edizione 2026 di Asphaltica, il Salone dedicato alle tecnologie, alle soluzioni e alle infrastrutture stradali promosso da SITEB (Strade Italiane E Bitumi) insieme a BolognaFiere. Il quadro economico delineato dall'Associazione evidenzia un settore in crescita nei volumi e nel valore economico, ma fortemente condizionato dai rincari delle materie prime e dalle criticità burocratiche.

I numeri del settore: fatturato a 4 miliardi di euro. Secondo le stime elaborate da SITEB per il 2026, la produzione di conglomerato bituminoso raggiungerà i 34,8 milioni di tonnellate, con un incremento del 3,6% rispetto ai 33,6 milioni registrati nel 2025. Il valore complessivo della produzione e della posa in opera destinate alla manutenzione della rete stradale sale a circa 4 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto ai 3,8 miliardi dello scorso anno. La filiera mantiene inoltre una solida tenuta occupazionale con 40.000 addetti e un totale di 430 impianti produttivi attivi sul territorio nazionale (in aumento rispetto ai 415 del 2025 e ai 400 del 2024).

L'esplosione dei costi: bitume fino a +70%. A minacciare la sostenibilità economica delle imprese è la forte spinta inflazionistica sui costi industriali. Nei primi otto mesi del 2026, il costo del bitume — componente fondamentale per le pavimentazioni stradali — ha registrato aumenti medi tra il 65% e il 70%, passando da circa 420 euro a oltre 700 euro per tonnellata. A questo si sommano i rincari del petrolio e del gas, che incidono sia sulla logistica dei trasporti sia sull'alimentazione degli impianti di produzione (in Italia alimentati per il 50% a gas metano e per l'altro 50% ad olio combustibile). A complicare la situazione vi è l'inadeguatezza del meccanismo ufficiale di revisione prezzi nei lavori pubblici (il parametro ISTAT TOL 5).

Tale sistema riconosce variazioni minime nell'ordine del 3-4%, a fronte di incrementi reali sostenuti dalle imprese nettamente superiori, generando forti tensioni nell'esecuzione delle opere pubbliche. «Il 2026 conferma la vitalità del comparto, ma dietro questi numeri c'è una realtà industriale molto più complessa», dichiara Raffaella Donghi, Presidente di SITEB. «Le imprese stanno affrontando rincari energetici e delle materie prime senza precedenti. Il rischio concreto è che l'impossibilità di adeguare i prezzi negli appalti comprometta la sostenibilità economica dei cantieri e la realizzazione delle opere stesse».

CAM Strade: innovazione e ritardi degli Enti locali. L'analisi di SITEB si concentra anche sull'applicazione del CAM Strade (Criteri Ambientali Minimi), a quasi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento. Se da un lato il regolamento ha favorito la diffusione di tecnologie verdi orientate al riciclo dei materiali e alla riduzione dell'impronta carbonica, dall'altro emergono evidenti ritardi applicativi. Molti Enti proprietari delle strade, specialmente Province e piccoli Comuni, non dispongono ancora delle competenze e degli strumenti necessari per attuare concretamente le direttive, lasciando le norme spesso disattese. Per garantire una rete viaria moderna, sicura e durevole nel tempo, conclude SITEB, occorre affiancare alla transizione ecologica una revisione urgente dei meccanismi di prezzo, garantendo alle aziende condizioni economiche adeguate per operare.