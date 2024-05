Stupenengo (Landi Renzo): «Idrogeno centrale nel percorso di decarbonizzazione»

«La sfida per la decarbonizzazione dei trasporti richiede un cambiamento radicale di prospettiva lungo tutta la filiera energetica. Oggi e evidente che dobbiamo puntare alla neutralita tecnologica, che vede la possibilita di ricorrere a una pluralita di soluzioni. L'idrogeno e senz'altro una di quelle con maggiori potenzialita, dato il ruolo che puo giocare nella decarbonizzazione di diversi segmenti della mobilita, in particolare quelli altamente energivori come i mezzi pesanti o i macchinari agricoli e per le costruzioni, oltre a poter essere utilizzato come vettore energetico capace di immagazzinare e fornire grandi quantita di energia senza produrre CO2.

Il suo impiego nella mobilita e oggi possibile non solo in combinazione alle fuel cell, ma anche attraverso i motori a combustione interna direttamente alimentati a idrogeno. Si tratta di un'opportunita straordinaria: se guardiamo agli ingenti investimenti gia stanziati in Europa per lo sviluppo di infrastrutture dedicate a questa filiera, e evidente che l'idrogeno e destinato ad avere un ruolo centrale nel percorso per il raggiungimento del net zero». Cosi Annalisa Stupenengo, CEO di Landi Renzo Group, questa mattina e intervenuta durante il panel 'Elettrico, e-fuel ed idrogeno: sfide e futuro della mobilita' al Motor Valley Fest, attualmente in corso a Modena nel cuore della Terra dei Motori italiana.