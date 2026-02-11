Subaru, ora la produzione di veicoli elettrici è in Giappone. Nello stabilimento di Yajima esce il nuovo Suv Trailseeker

Subaru ha annunciato l'avvio della produzione di veicoli elettrici a batteria nello stabilimento giapponese di Gunma. L'inizio delle attività segue il completamento, a gennaio 2026, degli interventi di aggiornamento delle linee produttive avviati nell'agosto 2025. Le modifiche hanno portato alla realizzazione di una linea flessibile a modello misto, capace di assemblare sulla stessa catena veicoli elettrici, ibridi e modelli a benzina. Un approccio che valorizza le conoscenze storiche del marchio nella produzione multi-modello e consente una maggiore capacità di adattamento all'evoluzione della domanda globale.

Il passaggio segna un momento chiave per Subaru, perché per la prima volta il costruttore produce internamente un modello Bev destinato ai mercati internazionali. Il primo veicolo elettrico realizzato nello stabilimento di Yajima è il nuovo Subaru Trailseeker, Suv 100% elettrico sviluppato in collaborazione con Toyota, partner industriale con cui Subaru collabora dal 2005. La cooperazione tra le due aziende, che nel 2025 ha celebrato vent'anni, si estende a sviluppo tecnologico, produzione e supply chain, e trova proprio nell'elettrificazione uno dei principali ambiti di evoluzione.