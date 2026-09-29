Suzuki cambia strategia, entro 2030 affronterà i mercati globali con pianificazione mirata e prodotti ad hoc

Durante un evento che si è svolto a Tokyo, Suzuki ha presentato ufficialmente l'aggiornamento della visione globale per le future attività e i futuri prodotti. Erano presenti Toshihiro Suzuki presidente dell'azienda e Katsuhiro Kato vicepresidente e chief technology officer. Il piano, che è denominato Technology Strategy 2026 for 10 Years Ahead traccia la rotta per guidare la trasformazione della mobilità per il prossimo decennio basandosi sostanzialmente su due pilastri molto chiari. Il primo punta alla minimizzazione assoluta del consumo energetico in ogni fase del ciclo industriale.

Mentre il secondo - che fa parte della filosofia tecnologica che Suzuki ha chiamato Right ž Light Mobile Tech - mira alla massimizzazione del valore essenziale offerto ai clienti finali. L'obiettivo, è stato sottolineato dallo stesso Toshihiro Suzuki - è quello di rispondere in modo rapido alle sfide ambientali e alle scarsità delle risorse operando attraverso prodotti definiti Just-Right, ossia su misura per il mercato. Inoltre la Casa automobilistica giapponese accelererà l'approccio multi-pathway per i mercati locali, differenziando le tecnologie in base alle infrastrutture dei vari Paesi.

La flessibilità sarà totale rispetto ai costi delle materie prime e dell'energia e permetterà all'azienda di adeguarsi rapidamente alle normative ambientali e di sicurezza più stringenti. Per realizzare questi obiettivi, Suzuki trasformerà entro l'anno 2030 lo sviluppo e la produzione secondo una tabella di marcia molto ambiziosa. I tempi di sviluppo dei nuovi veicoli (lead time) saranno dimezzati, .l'efficienza della progettazione subirà un incremento netto pari al 30% e quella dei processi produttivi del 50% complessivo.

Nell'evento è stato spiegato che questo cambio di passo avverrà attraverso una profonda ingegnerizzazione digitale, con un uso massiccio dello sviluppo simultaneo e della modularità dei componenti. Confermato anche che la fondazione del business globale rimarrà centrata sull'asse tra Giappone e India. Il Giappone manterrà il ruolo di hub per lo sviluppo delle tecnologie avanzate mentre l'India - dove la Casa giapponese opera attraverso la controllata Maruti Suzuki - verrà potenziata come polo principale per la produzione e l'esportazione globale, con l'obiettivo di raggiungere una capacità di 4 milioni di unità nel 2030.

Previsto anche che lavoro di squadra, denominato Team Suzuki - un approccio che ha già permesso di estendere l'autonomia del sistema elettrico eSKY - superi nel vicino futuro i confini organizzativi. A livello di prodotto Suzuki ha annunciato l'introduzione di inedite soluzioni elettrificate e termiche, oltre a molte altre novità nell'architettura meccanica, elettrica ed elettronica. Nei sistemi propulsivi debutterà quello che è denominato Super Ene Charge (un'evoluzione della tecnologia ibrida del marchio).

Ma anche nuovi motori turbo a iniezione diretta e a sistemi Full Hybrid in serie (series HEV), ideali per ottimizzare l'efficienza nel contesto urbano. Progressi in vista anche nell'architettura software. Arriveranno i Software Defined Vehicle (SDV Lite) cioè auto più connesse, aggiornabili da remoto e intelligenti, pur mantenendo un approccio accessibile e non inutilmente complesso. Grazie alla nuova piattaforma costruttiva S Light, le future Suzuki saranno più sicure e al tempo stesso estremamente leggeri, riducendo drasticamente l'energia necessaria per muoverle.

Prevista anche una maggiore autonomia elettrica grazie all'ottimizzazione dei sistemi di gestione energetica come già sperimentato nello sviluppo del powertrain eSKY. Tutto questo, commentano i media, si dovrebbe tradurre in tre tipologie di vantaggi per i clienti Suzuki. La disponibilità di prodotti Just-Right (Su misura) con proposte differenziate a seconda del Paese con i motori più adatto alle infrastrutture e ai costi energetici locali compresi elettrici, ibridi avanzati e biometano/CNG.

L'attenzione a una sostenibilità concreta e accessibile si tradurrà poi in un risparmio economico immediato alla pompa o alla colonnina, grazie alla combinazione tra motori ultra-efficienti e veicoli strutturalmente più leggeri. Infine, dimezzando i tempi di sviluppo dei veicoli e aumentando l'efficienza produttiva fino al 50%, Suzuki sarà in grado di portare sul mercato tecnologie moderne molto più velocemente e a costi industriali ridotti, proteggendo il portafoglio dell'acquirente dai rincari delle materie prime.