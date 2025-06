Suzuki decide stop produzione Swift per carenza forniture. La restrizioni su terre rare della Cina in risposta ai dazi Usa

Suzuki è stata costretta ad interrompere la produzione della sua utilitaria di punta, il modello Swift, a causa delle restrizioni sulle terre rare imposte dalla Cina, in risposta alla introduzione dei dazi Usa. Lo anticipa il quotidiano economico Nikkei, che segnala come la casa auto giapponese abbia interrotto le catene di produzione a partire dal 26 maggio, per via della carenza di componenti, diventando di fatto la prima azienda giapponese del comparto ad essere colpita dalle limitazioni alle esportazioni.

La decisione della Cina, presa ad aprile, di sospendere le esportazioni di un'ampia gamma di terre rare e dei relativi magneti, ha messo in crisi le catene di approvvigionamento per i principali produttori auto, nella ricerca aerospaziale, tra le aziende di semiconduttori e gli appalti di apparecchiature militari. A questo riguardo il Giappone ha intenzione di proporre un rafforzamento della cooperazione con gli Stati Uniti sul processo di approvvigionamento di terre rare nel corso dei prossimi colloqui tariffari, riferisce il Nikkei.