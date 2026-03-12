Suzuki è per una transizione energetica con più soluzioni. Nalli: «Il futuro sarà anche elettrico ma servono anche altre strade»
Suzuki al Pescare Show, esibizione da leader. Presentato anche il Trofeo Fishing Cup 2026
Giappone, case moto verso la neutralità carbonica. Honda e Yamaha sviluppano elettriche, Suzuki punta sui biocarburanti
La transizione energetica del settore automobilistico dovrà essere progressiva e aperta a più soluzioni tecnologiche. È questa la visione espressa da Suzuki Italia, per voce di Massimo Nalli, che della filiale italiana dell'azienda giapponese è presidente e amministratore delegato. «Il futuro sarà anche elettrico e su questo non ci sono dubbi - ha commentato in proposito Nalli - ma la tecnologia deve rispondere prima di tutto alla domanda del cliente». Per il manager la transizione non dovrebbe avvenire con un passaggio brusco ma con un percorso graduale. «L'elettrificazione - ha aggiunto Nalli - non deve essere uno scalino da superare all'improvviso, ma una rampa progressiva. Accanto all'elettrico crediamo possano avere un ruolo anche biocarburanti, carburanti sintetici e idrogeno».
Suzuki si prepara comunque al debutto della sua prima vettura elettrica, la nuova e-Vitara che affiancherà il modello termico, mantenendo alcune caratteristiche storiche del marchio. «Abbiamo sviluppato un vero 4x4 elettrico - ha detto ancora Nalli - con doppio motore, in modo da garantire una trazione integrale credibile, come ci si aspetta da una Suzuki». Tra i modelli simbolo di Suzuki su quattro ruote (motrici), nel cuore degli appassionati resta un'incognita il futuro di Jimny, oggi uscita dal mercato europeo a causa delle normative sulle emissioni. «La Jimny non è scomparsa - ha spiegato Massimo Nalli - ma è uscita dall'Europa perché le regole sulle emissioni lo richiedono. È una vettura che continua ad avere una forte richiesta». Realizzare una versione completamente elettrica, però, resta una sfida complessa. «Per fare una Jimny vera - ha concluso Nalli - servono leggerezza e robustezza. Costruire un fuoristrada elettrico con queste caratteristiche sarebbe quasi un esercizio aeronautico».