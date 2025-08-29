Suzuki e-Vitara inizia suo cammino da stabilimento in India. Anche il primo ministro indiano Narendra Modi alla cerimonia

È intervenuto anche il primo ministro indiano Narendra Modi, assieme al premier dello Stato del Gujarat Bhupendra Patel, all'evento ufficiale con cui Suzuki ha avviato la produzione della e-Vitara 100% a batteria presso lo stabilimento di Ahmedabad nel Gujarat. Primo Bev della Casa giapponese per l'India, la nuova Suzuki e-Vitara non è soltanto una importante novità per il mercato interno - in cui le autorità sono impegnate a supportare l'elettrificazione - ma sarà anche un forte elemento dell'export visto che da Ahmedabad l'auto sarà inviata attraverso il porto di Pipavav, in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, tra cui Europa e Giappone.

«Anche le batterie agli ioni di litio utilizzate nei nostri modelli elettrici ed elettrificati sono prodotte presso la Toshiba Denso Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited (TDSG) - ha detto il direttore e presidente Toshihiro Suzuki - un elemento che contribuisce al programma Make in India». «Suzuki è partner del percorso di mobilità in India da oltre quattro decenni. Rimaniamo impegnati a sostenere la visione indiana di una mobilità verde e sostenibile e a contribuire all'ulteriore sviluppo del Paese».

Con il concetto di Emotional Versatile Cruiser, si legge nella nota, la e-Vitara (che era stata svelata alla Bharat Mobility Global Expo 2025) propone un design che combina tecnologia avanzata e robustezza e un propulsore elettrico che offre un'esperienza di guida agile e scattante. Il tutto è completato da un sistema di trazione integrale elettrica Allgrip-e che offre grandi capacità in fuoristrada e dalla piattaforma di nuova concezione Heartech-e (evoluzione di quella della Swift) specifica per i modelli 100% elettrici.