Suzuki, il nuovo logo è bidimensionale e debutterà sui concept presenti al Japan Mobility Show

Suzuki cambia il proprio marchio dopo 22 anni, o meglio, lo modifica leggermente lasciando praticamente intatta la forma della S che da quasi 70 anni contraddistingue tutti i prodotti della casa di Hamamatsu.

Il logo della S stilizzata con la scritta Suzuki è apparso infatti nel 1958 ed è opera di Masamichi Tezeni, studente all'Università delle Arti di Tokyo, selezionato tra oltre 300 proposte. Successivamente sono stati aggiunti il rosso – lo stesso della bandiera giapponese – per la S che vuol dire energia, passione e vitalità e il blu alla scritta che vuol dire affidabilità, fiducia e solidità. Sulle automobili è stato utilizzato in metallo cromato sostituito ora da una finitura argentata lucida.

L’altra novità è il fatto che la S perde la sua tridimensionalità, data dal profilo a tetto e diventa invece più piatto e bidimensionale, in linea con quanto fatto anche da altre case con i loro loghi per agevolare l’uso del proprio marchio nell’era digitale. L’utilizzo della tinta argento al posto della cromatura sta anche a significare l’abbandono di un procedimento notoriamente inquinante e non in linea con il sentire attuale.

Per la cronaca, primo logo di Suzuki apparve nel 1909 quando era ancora un’azienda tessile e consisteva in un unico simbolo che incorporava la S con un’aquila e la scritta. Suzuki ha prodotto la sua prima automobile nel 1937, il primo ciclo a motore nel 1952 e nel 1965 il suo primo motore marino. Il nuovo logo farà il suo debutto sulle concept car che Suzuki presenterà alla prossima edizione del Japan Mobility Show in programma dal 31 ottobre al 7 novembre prossimi.