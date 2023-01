Suzuki progetta investimento da 31,7 miliardi entro il 2030 nell’auto elettrica

Il costruttore automobilistico giapponese Suzuki investirà 4,5 trilioni di yen (circa 31,7 miliardi di euro) da qui al 2030 in ricerca, sviluppo e spese in conto capitale per realizzare veicoli elettrici a batteria. Nella strategia di crescita al 2030 viene precisato che 2 trilioni andranno in ricerca e sviluppo per elettrificazione e tecnologie di guida autonoma e 2,5 trilioni per costruire un impianto per la produzione di batterie elettriche e per siti specializzati in energia rinnovabile.