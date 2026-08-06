Suzuki supera quota 240mila auto elettrificate vendute in Italia. Risultato vincente di una strategia avviata 10 anni fa

Suzuki ha superato a giugno 2026 il traguardo delle 240.000 vetture elettrificate vendute in Italia, risultato di una strategia avviata dieci anni fa con l'obiettivo di rendere l'elettrificazione accessibile attraverso soluzioni ibride leggere, efficienti e orientate alla riduzione di consumi ed emissioni. La svolta risale al 2016 quando, in un mercato europeo ancora dominato dalle motorizzazioni diesel, la casa giapponese ha introdotto la tecnologia Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), tra i primi sistemi ibridi a 12 Volt. A inaugurarla è stata Baleno, seguita dalla Swift, il modello Suzuki più venduto al mondo con oltre 10 milioni di esemplari.

Il sistema, compatto e leggero, ha consentito di migliorare l'efficienza senza modificare le caratteristiche di praticità, affidabilità e piacere di guida del marchio. L'evoluzione della gamma si è sviluppata seguendo la filosofia progettuale Suzuki, basata sulla realizzazione di vetture compatte e leggere per contenere i consumi e ottimizzare le prestazioni. Un approccio che dal 2020 ha portato l'intera gamma commercializzata in Europa e in Italia a essere completamente elettrificata, con diverse soluzioni ibride pensate per soddisfare esigenze di utilizzo differenti. Accanto all'elettrificazione, Suzuki continua a puntare sulla trazione integrale AllGrip, disponibile con differenti configurazioni a seconda dei modelli e sviluppata per lavorare in sinergia con i sistemi ibridi, migliorando efficienza, sicurezza e controllo su ogni tipo di percorso.

Secondo i dati Jato, tre Suzuki su 4 vendute in Italia dal 2016 sono dotate di tecnologia elettrificata. Il modello di maggiore successo è Swift Hybrid, con quasi 80.000 unità immatricolate, seguita da Ignis Hybrid con oltre 71.000, Vitara Hybrid con circa 55.000 e S-Cross Hybrid con quasi 29.000. A queste si aggiungono Baleno Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in Hybrid, che insieme totalizzano circa 8.000 immatricolazioni.