Suzuki Motor Corporation celebra una pietra miliare nella propria storia industriale: nel luglio 2026 la Casa di Hamamatsu ha raggiunto quota 100 milioni di unità prodotte a livello globale tra motocicli e ATV (All Terrain Vehicles). Il risultato arriva a 22 anni di distanza dal traguardo dei 50 milioni di esemplari toccato nel 2004, raddoppiando così la produzione cumulativa dell'azienda. Nel dettaglio, il totale comprende 97,4 milioni di motocicli e 2,77 milioni di quad.

Dalla bicicletta a motore alle icone su due ruote L'avventura motociclistica del marchio giapponese affonda le radici nel 1952, anno del debutto in Giappone della Power Free, una bicicletta equipaggiata con un motore a due tempi da 36 cc che permetteva al conducente di alternare con facilità la pedalata assistita alla propulsione meccanica. Da quell'intuizione la gamma si è progressivamente ampliata, spaziando dagli scooter urbani fino ai modelli di media e grande cilindrata che hanno fatto la storia del brand, come le serie GSX, V-STROM, DR, Hayabusa e KATANA, senza dimenticare il mondo delle competizioni off-road con la RM-Z450 portata al successo nel Monster Energy AMA Supercross Championship 2026 da Ken Roczen. Oggi le due ruote Suzuki sono distribuite in 109 Paesi e assemblate in 16 stabilimenti dislocati tra Giappone, India, Indonesia, Filippine, Cina e Colombia.

Il ruolo pionieristico negli ATV Un contributo decisivo ai volumi globali arriva anche dal comparto dei quad, settore in cui Suzuki ha aperto la strada nel 1982 presentando l'LT125, il primo ATV a quattro ruote al mondo dotato di propulsore quattro tempi da 125 cc. Un'eredità raccolta oggi dalla gamma KingQuad, impiegata sia in ambito ricreativo sia professionale, in particolare nel settore agricolo. Prodotti negli Stati Uniti presso lo stabilimento Suzuki Manufacturing of America Corporation in Georgia, gli ATV della casa nipponica sono commercializzati in 22 Paesi e territori.

La filosofia del fondatore «Sia la Power Free sia l'LT125 sono prodotti nati con un principio fondamentale: mettere il Cliente al centro di ogni fase dello sviluppo», ha dichiarato Toshihiro Suzuki, Representative Director e Presidente di Suzuki Motor Corporation, richiamando la visione del fondatore Michio Suzuki (1920): «Se un cliente ha bisogno di qualcosa, dobbiamo fare tutto il possibile per soddisfare quella necessità. Con impegno possiamo realizzare qualsiasi cosa». Ringraziando clienti e rete vendita internazionale, il numero uno del gruppo ha ribadito l'impegno del marchio sintetizzato nello slogan “By Your Side”.