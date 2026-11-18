Suzuki archivia i primi sei mesi dell'esercizio fiscale 2026-2027 (aprile-settembre 2026) con conti in forte espansione, toccando il massimo storico in termini di fatturato. Secondo i dati comunicati da Suzuki Motor Corporation lo scorso 10 novembre, i ricavi consolidati sono balzati del 19% su base annua, raggiungendo i 3.419,2 miliardi di yen (circa 19,3 miliardi di euro). Positivo anche l'andamento del risultato operativo, salito del 5,5% a 291,6 miliardi di yen (circa 1,6 miliardi di euro).

A trainare i conti della casa giapponese è stato ancora una volta il mercato indiano, dove la vivacità della domanda e un mix di vendita più redditizio hanno spinto i volumi. Questa spinta commerciale ha permesso al gruppo di assorbire efficacemente il rincaro delle materie prime, aggravato dal perdurare delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Utili in crescita e spinta dalle vendite Tutti i principali indicatori di redditività segnano un progresso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, beneficiando anche delle plusvalenze legate alla valutazione delle attività finanziarie: Utile ante imposte: si attesta a 401,4 miliardi di yen (2,3 miliardi di euro). Utile netto semestrale: raggiunge i 253,7 miliardi di yen (1,4 miliardi di euro).

Sul piano commerciale, il comparto automobilistico globale ha registrato 302.000 consegne aggiuntive, sostenuto soprattutto da India e Pakistan. Ottimi riscontri arrivano anche dal settore moto, che segna +56.000 unità vendute grazie alla buona tenuta dei mercati indiano e colombiano.

Le stime per l'intero esercizio 2026-2027 Per la chiusura dell'anno fiscale, Suzuki mantiene invariate le proprie guidance principali, confidando che l'espansione dei volumi — in particolare in India — continui a bilanciare l'aumento dei costi produttivi: Ricavi attesi: confermati a 6.900 miliardi di yen (38,9 miliardi di euro). Risultato operativo: confermato a 540 miliardi di yen (3 miliardi di euro). Utile netto: stabile a 420 miliardi di yen (2,4 miliardi di euro).

L'unica correzione riguarda l'utile ante imposte, tagliato di 30 miliardi di yen e ora stimato a 690 miliardi di yen (3,9 miliardi di euro), per effetto delle minusvalenze finanziarie contabilizzate nel trimestre luglio-settembre.