Svizzera, mercato auto in aumento del 9,6% a settembre. Forte crescita dell'elettrico (+27%)

Vendite di auto nuove in aumento in Svizzera in settembre: sono state infatti immatricolate 21.900 vetture +9,6% sullo stesso mese dell'anno scorso, secondo l'associazione degli importatori Auto-Svizzera. Nel dettaglio a settembre le vetture elettrificate sono arrivate a una quota di mercato del 79% (73% nel settembre 2025), con in primo piano l'elettrico (36%, dal 26% di un anno prima, con 7800 unità vendute), davanti all'ibrido normale (32%, in flessione dal 34%) e all'ibrido plug-in (12% dal 13%). Le benzina sono scese al 17% (era al 22%) e il diesel al 4% (era al 6%).

Cumulando i primi nove mesi del 2026, si arriva a un totale di 173.500 vetture pari a +2,7% su base annua. Circa le alimentazioni 62.600 sono state le immatricolazioni di vetture ibride (+2%), 45.500 elettriche (+27%), 34.900 veicoli a benzina (-16%), 21.300 ibride plug-in (+15%) e 9.300 mezzi diesel (-24%). In aumento, dal 50% al 53%, è la quota di 4x4. Quanto ai marchi al primo posto Volkswagen (18.900 vetture nei nove mesi), davanti a Skoda (16.000), Bmw (13.900), Mercedes (14.200), Audi (11.600), Toyota (10.000), Seat/Cupra (6.600) Volvo (6.500), Renault (6.200), Dacia (5.500), Tesla (5.300), Hyundai (5.100), Byd (4.600), Kia (pure 4.600), Peugeot (3.800), Ford (3.600), Mg (3.500) e Porsche (3.200).