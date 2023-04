SVolt Energy punta a 5 impianti di batterie al litio in UE. Tra Germania, Francia e Spagna. Forniture a Stellantis dal 2025

PECHINO - Il produttore cinese di batterie SVolt Energy Technology è pronto ad espandere la propria presenza in Europa con la costruzione fino a cinque impianti, sulla base delle trattative in corso per rifornire le case automobilistiche. SVolt, scorporata dal partner di BMW Great Wall Motor, ha già due sedi in Germania con una struttura destinata a iniziare a fornire i suoi prodotti al litio a Stellantis NV dal 2025.

L’azienda mira a raggiungere una capacità produttiva di almeno 50 gigawattora in Europa entro la fine del decennio - in base a quanto riportato da Bloomberg che ha intervistato Kai-Uwe Wollenhaupt, il capo di SVolt Europe - sufficiente per alimentare fino a 1 milione di veicoli elettrici. Germania, Francia e Spagna sono i Paesi individuati per gli impianti. «L’industria delle batterie in Europa sta davvero decollando», ha osservato Wollenhaupt, per il quale «potremmo sviluppare i nostri siti ancora più velocemente se avessimo adi- sposizione più risorse come terreni e lavoratori qualificati». I veri problemi, allo stato, sono costituiti dall’individuazione dei siti degli stabilimenti e dal reclutamento di manodopera specializzata.