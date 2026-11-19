Ford compie un passo decisivo nella propria strategia di elettrificazione avviando per la prima volta negli Stati Uniti la produzione interna di batterie destinata al mercato automobilistico di massa. Le prime celle prismatiche al litio-ferro-fosfato (LFP) hanno appena lasciato le linee di assemblaggio del BlueOval Battery Park Michigan, a Marshall, con destinazione il Louisville Assembly Plant, dove andranno ad alimentare i prototipi del nuovo pick-up elettrico Fathom. L’operazione segna l'ingresso operativo dell'Ovale Blu nella fabbricazione diretta delle celle: una mossa strategica pensata non solo per rendere più accessibili i prezzi dei futuri veicoli elettrici, ma anche per supportare le attività di Ford Energy nel comparto dei sistemi di accumulo stazionario.

La scommessa sulla chimica LFP e l'alleanza con CATL. Al cuore della svolta c'è la scelta della tecnologia litio-ferro-fosfato, una chimica che fa a meno di materie prime costose e complesse da approvvigionare come nichel e cobalto. L'obiettivo è duplice: garantire una maggiore durata nel tempo e contenere sensibilmente i costi di produzione. Per mettere a punto questa tecnologia, il colosso di Detroit si è avvalso della collaborazione del gigante cinese CATL, leader mondiale del settore le cui batterie equipaggiano oggi circa 30 milioni di veicoli in tutto il pianeta. Un primato, quello di Marshall, che secondo Ford rappresenta la prima produzione su larga scala di celle LFP negli Stati Uniti per il mercato consumer.

Una batteria strutturale che alimenta anche la casa. Le nuove celle prismatiche — caratterizzate dalla tipica forma rettangolare — non sono state scelte solo per la loro chimica, ma anche per le potenzialità ingegneristiche. Nel progetto del pick-up Fathom, infatti, il pacco batteria abbandona il ruolo di semplice componente ospitato nel veicolo per diventare un vero e proprio elemento strutturale del telaio. A questo si affianca un'architettura semplificata, con collegamenti elettrici e sistemi di rilevamento integrati in un circuito flessibile e componenti elettronici di potenza compatti.

L’innovazione si estende però anche al di fuori dell'abitacolo. Ricarica bidirezionale: grazie a un sistema in corrente alternata, il Fathom potrà dialogare con un impianto domestico compatibile, permettendo di trasferire energia non solo dalla rete al veicolo, ma anche dall'auto verso l'abitazione. Qualità guidata dall'AI: sulle linee di Marshall, capaci di sfornare fino a 40 celle al minuto (un ritmo tra i più elevati al di fuori della Cina), il controllo qualità è affidato a sistemi di riconoscimento delle immagini basati sull'intelligenza artificiale per intercettare in tempo reale eventuali difetti di fabbricazione.

La tabella di marcia verso il lancio. Mentre questo primo lotto di celle servirà a testare su strada i prototipi e a perfezionare la progettazione del nuovo pick-up, Ford guarda già alla fase successiva. Sempre nel polo di Marshall, l'azienda prevede di inaugurare nel 2027 lo stabilimento dedicato all'assemblaggio completo dei pacchi batteria, preparando così il terreno per il debutto commerciale del Fathom.