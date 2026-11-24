Dal 2027 quattordici case automobilistiche giapponesi — tra cui big del calibro di Toyota, Nissan e Honda — faranno fronte comune standardizzando componenti e materiali chiave come acciaio, resine plastiche e cablaggi elettrici. L'accordo, annunciato a Tokyo dalla Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) e dall'associazione dei produttori di componentistica (JAPIA), punta a tagliare drasticamente i costi di fornitura per rispondere alla rapida avanzata dei concorrenti cinesi.

Il piano operativo partirà nell'anno fiscale 2027 e segna il superamento dello storico modello produttivo nipponico del keiretsu, finora basato su una progettazione "sartoriale" in cui ogni marchio imponeva capitolati e protocolli di collaudo esclusivi anche per i materiali di base. Una frammentazione che oggi frena gli investimenti su elettrico, guida autonoma e veicoli software-defined. Come ha spiegato il presidente di JAMA (e vicepresidente di Toyota) Koji Sato, l'intesa non vuole omologare l'identità dei singoli brand, ma «liberare risorse finanziarie e ingegneristiche da reinvestire nelle tecnologie del futuro», in quella che un funzionario dell'associazione ha definito senza mezzi termini una mossa «necessaria per la sopravvivenza del comparto».

Nel dettaglio, la standardizzazione interverrà su tre pilastri dell'architettura dei veicoli:

Acciaio: le numerose leghe a basso volume saranno accorpate in un catalogo condiviso con criteri di qualità uniformi, permettendo alle acciaierie di produrre lotti più ampi e riducendo sprechi e costi logistici.

Resine plastiche: l'armonizzazione dei test su resistenza e durabilità delle plastiche riciclate eviterà ai fornitori chimici di moltiplicare le certificazioni, favorendo un mercato su scala industriale in linea con le stringenti normative ambientali giapponesi ed europee.

Cablaggi elettrici: l'industria nipponica conta oggi circa 70.000 varianti diverse per codici colore e connettori, una complessità quasi artigianale che ostacola l'automazione. L'accordo sfoltirà il catalogo definendo specifiche comuni, velocizzando l'assemblaggio in fabbrica e semplificando la futura ricambistica.