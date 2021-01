Svolta verde per GM, entro il 2035 offrirà solo auto elettriche. Investimento di 27 mld di dollari nei prossimi 5 anni

NEW YORK - Svolta verde per General Motors. Il colosso di Detroit prevede di investire 27 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni in auto elettriche e autonome, in aumento rispetto ai 20 miliardi stimati pre-pandemia. L’ambizione è quella di offrire esclusivamente auto elettriche entro il 2035 per poi completare la sua svolta e diventare a “emissioni zero” entro il 2040. Inoltre General Motors e il suo partner Cruise LLC hanno stretto una partnership strategica a lungo termine con Microsoft Corp. per aiutare a commercializzare più velocemente i veicoli a guida autonoma (Av): a riferirlo il Detroit News.

Cruise utilizzerà Azure, la piattaforma cloud ed edge computing di Microsoft, per commercializzare i suoi veicoli a vettura autonoma su larga scala, mentre GM, che ha in programma investimenti per 27 miliardi di dollari da qui al 2025 sugli Av, utilizzerà anche Microsoft come provider di cloud pubblico preferito. L’alleanza con il colosso informatico «aiuterà GM a realizzare ancora più vantaggi dal cloud computing con il lancio di 30 nuovi veicoli elettrici a livello globale entro il 2025 e la creazione di nuove attività e servizi per guidare la crescita », ha dichiarato in un comunicato Mary Barra, Ceo di GM.