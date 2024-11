Ford taglia 4 mila posti di lavoro in Europa entro 2027, soprattutto in Germania e Gb

PER MARCA

La casa automobilistica statunitense Ford ha annunciato il taglio di 4 mila posti di lavoro in Europa entro il 2027. I tagli riguarderanno soprattutto la Germania (2.900) e il Regno Unito (800) mentre altri 300 posti saranno tagliati in altri paesi Ue. «L'azienda ha subito perdite significative negli ultimi anni e la transizione dell'industria verso i veicoli elettrici e la nuova concorrenza è stata molto dannosa», ha affermato il gruppo in una nota mentre le vendite di auto elettriche rallentano e i piani sociali si stanno moltiplicando tra i produttori e i fornitori di automobili.