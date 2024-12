Tajani: «Credo che Stellantis voglia restare qui senza licenziare. Transizione elettrica? Meglio nel 2040 che nel 2035»

«La storia di un grande amore non può finire con l'uscita di Stellantis dall'Italia. Credo che il governo stia facendo un buon lavoro, Urso ha incontrato più volte i rappresentanti di Stellantis e il presidente del Consiglio ha sentito più volte Elkann e credo che loro vogliano continuare a produrre in Italia senza licenziamenti». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla presentazione del libro di Bruno Vespa 'Hitler e Mussolini' a Roma. «Questo ci hanno fatto capire, dobbiamo crederci e continuare a far sì che possa esserci sostegno anche da parte del governo nei confronti dell'industria dell'auto. Ieri durante una riunione sulle modifiche che si possono portare alla manovra abbiamo visto che si puo arrivare a cifre importanti, nel giro di 3 anni a 1 miliardo per sostenere il settore auto», ha spiegato. «Mi auguro che l'Europa faccia la stessa scelta».

«Quando ero commissario si parlava dell'auto elettrica nel 2050. Poi la situazione e cambiata con l'ultima Commissione. Cosi pero non si va avanti e allora io dico che bisogna cambiare i termini della transizione verso l'elettrico. Il 2040 e sicuramente meglio del 2035». Cosi Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri a concluso.