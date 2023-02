Tajani a New York, verso le auto elettriche ma passo dopo passo: «Nostra proposta è non fermare al 100% le emissioni, ma al 90%»

NEW YORK - La decisione dell’Ue sulle auto elettriche è un «grande errore, ovviamente la strada è di andare verso le auto elettriche, ma passo dopo passo. Il 2035 è una linea rossa troppo complicata per il nostro settore automobilistico». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a New York. «La nostra proposta è di non fermare al 100% le emissioni, ma al 90%, di tenere solo il 10% per le auto non elettriche», ha aggiunto.