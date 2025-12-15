Tajani: «Su auto elettrica si riaprirà dossier, a Bruxelles le cose stanno cambiando»

ECONOMIA
Sulla auto elettrica «domani il Parlamento europeo riaprirà il dossier perché verrà deciso di non avere più il blocco a partire dal 2035, almeno per le auto, non è detto che lo sia per i camion. Però, insomma, le cose anche a Bruxelles stanno cambiando». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando durante la sessione dedicata a «L'Italia come snodo geopolitico strategico per le rotte energetiche», alla conferenza degli ambasciatori a Roma. «Oggi è una giornata, come sapete, un po' complicata per via del Vertice di Berlino e poi domani al Parlamento europeo si vota sulle auto elettriche» aveva detto poco prima rivolgendosi alla platea della sessione, «quindi ho dovuto fare un po' di telefonate».
