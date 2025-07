Target auto 2035, mantenerlo potrebbe salvare fino a 1 milione di posti di lavoro

Secondo un nuovo studio di Transport & Environment (T&E), la principale organizzazione indipendente europea per la decarbonizzazione dei trasporti, mantenendo l'obiettivo 2035 per le auto a emissioni zero e implementando una strategia industriale sull'elettrico, il settore automotive europeo potrebbe tornare ai livelli massimi di produzione post-crisi del 2008 e aumentare dell'11% il proprio contributo all'economia salvando fino a 1 milione di posti di lavoro. Inoltre, secondo lo stesso studio, indebolire l'obiettivo zero emissioni e non adottare politiche industriali efficaci comporterebbe una riduzione del contributo del settore auto al PIL europeo di 90 miliardi di euro entro il 2035. Inoltre, fino a due terzi degli investimenti previsti nelle batterie potrebbero andare persi, mentre l'industria della ricarica verrebbe privata di 120 miliardi di euro di entrate potenziali nei prossimi 10 anni. Lo studio infine rivela che tra i principali paesi europei costruttori di auto, l'Italia registra il minor numero di investimenti pianificati nella produzione di veicoli elettrici, batterie e componenti: appena 570 milioni di euro, a fronte del valore massimo di 28 miliardi della Spagna.