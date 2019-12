Tassa auto aziendali quasi azzerata. Partirà sulle nuove da luglio in 4 fasce, da 25% per più ecologiche fino a 60%

ROMA - Cambia l’intervento sulle auto aziendali: il governo, con l’emendamento alla manovra, chiede che le nuove norme scattino da luglio solo sulle nuove immatricolazioni, con 4 fasce in base alle emissioni. Si prevede che i mezzi in fringe benefit concorrano al reddito per il 25% per le auto più ecologiche (fino a 60 grammi per km di Co2), per il 30% per emissioni tra 60 e 160 g/km, per il 40% (che sale al 50% nel 2021) tra 160 e 190 g/km e al 50% (che sale al 60% nel 2021) per quelle che superano questo valore. Incassi quasi azzerati, 1 milione nel 2020.