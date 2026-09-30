Tata: battaglia per la leadership. La crisi al vertice del gruppo evidenzia le difficoltà di successione nelle aziende indiane

Nel giro di poco più di un mese, il presidente del colosso indiano Tata Group è passato dal cercare un nuovo mandato all'annuncio del suo addio, fino al ritorno nel ruolo. La vicenda che ha coinvolto N. Chandrasekaran, alla guida dell'impero multimiliardario da quasi dieci anni, ha messo a nudo la sfida della successione che i giganti industriali indiani si trovano ad affrontare. La battaglia per la leadership all'interno del Tata Group – le cui attività spaziano dalle auto Jaguar Land Rover all'assemblaggio di iPhone – ha evidenziato debolezze nella governance e lotte di potere tra i consigli di amministrazione e le famiglie che detengono il controllo. Tuttavia, le conseguenze vanno ben oltre gli azionisti: secondo gli analisti, il moltiplicarsi di crisi legate alla successione sta minando la fiducia globale nell'India, la cui economia dipende in larga misura dai grandi gruppi aziendali.

Il caso Tata ha raggiunto il culmine la scorsa settimana, quando il consiglio di amministrazione di Tata Sons, la holding del gruppo, ha concesso a Chandrasekaran un ulteriore mandato quinquennale. L'annuncio è arrivato nonostante le obiezioni dei Tata Trusts, gli enti filantropici che controllano il conglomerato e che sono presieduti dal patriarca della famiglia, Noel Tata. «La ribellione del consiglio di amministrazione contro l'azionista di controllo rappresenta forse un caso inedito e non costituisce un buon precedente per il mondo aziendale indiano», ha affermato in una nota la società di consulenza indipendente IiAS. Tata è tutt'altro che un caso isolato: dalle banche ai beni di consumo, alcune delle più grandi aziende indiane sono state scosse negli ultimi mesi da addii ai vertici e passaggi di consegne mal gestiti.

«Negli ultimi 18-24 mesi abbiamo assistito a un notevole ricambio di amministratori delegati ai vertici», ha dichiarato all'AFP Navnit Singh, della società di ricerca di dirigenti Korn Ferry. «Ritengo che i consigli di amministrazione non dedichino abbastanza tempo a pianificare la successione a lungo termine. Spesso le aziende non dispongono di un piano di emergenza per eventi imprevisti improvvisi e si fanno trovare impreparate». Le radici del conflitto in casa Tata sono profonde. Per gran parte dell'anno, il futuro di Chandrasekaran è rimasto in bilico, mentre Noel Tata sollevava dubbi sulle perdite registrate da alcune società del gruppo, sulle spese per gli investimenti e sull'ipotesi di quotare in borsa Tata Sons.