Tata decide che JLR costruirà un suo nuovo modello in India. Piattaforma condivisa con modelli premium della Casa madre

In una intervista con il magazine locale Autocar India, Natarajan Chandrasekaran capo del potente Gruppo Tata Group (che controlla anche la britannica JLR) ha confermato che una nuova piattaforma creata dalla casa madre Tata Motors sarà utilizzato per un nuovo modello JLR costruito in India per il mercato indiano. Questa inedita vettura elettrificata che, secondo fonti vicine all'azienda potrebbe derivare dal Concept Avinya mostrato per la prima volta nel 2022, dovrebbe essere svelato il prossimo anno (incerto se con marchio Jaguar o Range Rover) condividendo la piattaforma con un inedito modello Tata di fascia alta.

"Siamo in grado di portare la capacità di lavorare sui costi di Tata Motors con la raffinatezza del design di JLR - ha detto Chandrasekaran nell'intervista ad Autocar India - con il vantaggio quindi di un aumento dei volumi e dunque ricavi che giustificano l'investimento per la piattaforma". E' probabile, afferma il magazine indiano, che inizialmente questo nuovo modello JLR verrà venduto esclusivamente nei mercati asiatici, prima che vengano prese in considerazione le esportazioni verso le regioni più importanti per il costruttore britannico.

JLR costruisce già auto in India, utilizzando la fabbrica Tata di Pune nel 2011. Si tratta dell'assemblaggio di kit delle Land Rover e Range Rover molto richieste per il mercato locale e da quelli asiatici. Con 104.123 immatricolazioni la Cina è stata il più grande mercato per JLR lo scorso anno. Un volume che ha convinto l'azienda a far rivivere il nome Freelander, per una gamma di auto ibride plug-in ed elettriche costruite dalla Jv Chery JLR in Cina, esclusivamente per il mercato interno.