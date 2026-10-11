Tata, il “re” delle moto Srinivasan (TVS) sostiene la riconferma di Chandrasekaran alla guida del Gruppo

Nonostante una accesa querelle Natarajan Chandrasekaran è stato riconfermato alla presidenza di Tata Sons, principale holding di investimento (5,1 milioni di dollari) dell'intero impero industriale indiano Tata ed a cui fa capo anche Tata Motors. La nomina è arrivata grazie al supporto di Venu Srinivasan, miliardario locale che controlla il colosso delle due ruote TVS produce 5,9 milioni di moto all'anno, che è anche fiduciario di Tata Trusts.

La presa di posizione di Srinivasan ha obbligato Noel Tata - erede della famiglia, presidente di Tata Trusts e azionista di maggioranza della holding con il 66% delle quote - a fare un passo indietro nella contestazione della gestione Chandrasekaran sulle strategie di rilancio e ristrutturazione di grandi società del Gruppo (come Air India e Jaguar Land Rover) e sulla gestione delle perdite in alcune divisioni. I media finanziari indiani ricordano che la strategia di Natarajan Chandrasekaran (oltre che di Tata Sons presidente di Tata Motors) si basa per Jaguar Land Rover sull'accelerazione della trasformazione industriale, sulla riduzione dei costi, sulle sinergie all'interno del Gruppo Tata e - soprattutto - sulla conferma dell'obiettivo di una transizione verso il lusso elettrificato.