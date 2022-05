Tata Motors compra mega stabilimento Ford in India. Produrrà auto elettriche, da 300 mila a 400 mila unità all’anno

NEW DELHI - La casa automobilistica indiana Tata Motors ha annunciato oggi la firma di un accordo preliminare per l’acquisto di un mega-stabilimento della Ford a Sanand, nello stato del Gujarat. L’accordo, di cui non sono stati rivelati i dettagli economici, e sottoscrito alla presenza di rappresentanti del governo locale, riguarda il terreno, gli asset e i dipendenti attualmente in forza allo stabilimento. Tata Motors riconvertirà lo stabilimento alla produzione di veicoli elettrici, settore del mercato automobilistico di cui è già leader nel Paese. L’azienda annuncia che, grazie a notevoli investimenti, intende aumentare la produzione annuale da 300 mila unità a 400 mila.