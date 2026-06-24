Tata Motors punta a raddoppiare ricavi e vendite entro il 2031. Il costruttore indiano accelera con nuovi modelli e elettrificazione

Tata Motors Passenger Vehicles ha annunciato l’obiettivo di raddoppiare il fatturato e i volumi di vendita entro il 2031, delineando una strategia di crescita che punta sull’espansione della gamma, sull’elettrificazione e sul rafforzamento della presenza nel mercato indiano.

Il piano conferma le ambizioni del gruppo nel segmento delle auto passeggeri, un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte evoluzione grazie alla crescente domanda di SUV, all’adozione di tecnologie connesse e alla progressiva diffusione della mobilità elettrica. Tata Motors intende sostenere la crescita attraverso nuovi prodotti, investimenti industriali e una maggiore capacità produttiva.

L’obiettivo di raddoppiare ricavi e volumi entro la fine del decennio riflette anche il potenziale del mercato automobilistico indiano, considerato uno dei principali motori di crescita globale. La strategia potrebbe rafforzare la posizione competitiva del costruttore sia nel mercato domestico sia nei segmenti a maggiore valore aggiunto, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema elettrico e delle tecnologie di nuova generazione.

Dal punto di vista industriale, il piano evidenzia il ruolo sempre più centrale dell’India nelle strategie globali dell’automotive, con i costruttori locali impegnati ad aumentare scala produttiva, innovazione e competitività in vista della crescita della domanda interna.