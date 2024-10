Tavares: «Dal 2025 a Mirafiori 80-100mila 500 ibride all'anno. Europa ha paura di competere ma io no, noi siamo pronti»

L'anticipo al 2025 della produzione della 500 ibrida a Mirafiori, come annunciato nei giorni scorsi, «avrà un impatto molto positivo e molto significativo. Penso che la produzione sarà nell'ordine di 80-100.000 vetture all'anno». Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, rivolgendosi ai cronisti italiani al salone dell'auto di Parigi. «Tra l'altro, la buona notizia è che siamo riusciti a comprimere i tempi per portare i powertrain ibridi per la 500 a Mirafiori prima di quanto annunciato in precedenza», ha proseguito Tavares, aggiungendo: «Guardiamo alla fine del 2025, un tempo significativamente più breve rispetto al passato».

"Non mi preoccupa la competizione, con i cinesi o con chiunque altro, gli altri sono preoccupati. Io non ho paura della competizione, in Stellantis siamo pronti. Il punto è che l’Europa ha paura della competizione, ha paura di entrare in gara". Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, parlando con i giornalisti durante la prima giornata del Mondial de l’Auto, il Salone dell’auto di Parigi, in corso nella capitale francese. "Se si ha paura della concorrenza, dei possibili effetti collaterali, si creano delle bolle che non fanno bene al mercato. L’Europa continua ad avere una posizione demagogica, che non fa bene al mercato", ha detto.