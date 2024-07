Tavares: «Bisogna lasciar respirare aziende o succederà qualcosa di brutto. Autobianchi e Innocenti a cinesi? Ipotesi non si e concretizzata»

“Le risposte che abbiamo dato al Governo italiano dimostrano le nostre buone intenzioni, sono aperte e stanno contribuendo a ciò che credo il Governo vuole fare, ovvero creare più valore nel Paese. E noi siamo a disposizione per questo”. Lo ha detto il Ceo di Stellantis Carlos Tavares, parlando con i giornalisti a commento dei risultati del primo semestre e sottolineando che “la nostra missione è proprio quella di creare valore, grandi prodotti nuovi, grande qualità, convenienza e sostenibilità”. Ora il mercato “sta diventando estremamente difficile e dobbiamo capire che se non lasciamo respirare le aziende e non si prendono le decisioni che devono essere prese per garantire sostenibilità, succederà qualcosa di brutto. Stiamo cercando di spiegare, anche agli stakeholder, cosa deve essere fatto per tutelare la società”, ha detto Tavares.

«Posso confermare che questa ipotesi non si e concretizzato. E se un giorno si concretizzera, decideremo tutto cio che dobbiamo decidere. Se dovesse concretizzarsi, ci sono parole specifiche che possono essere applicate a questo tipo di atto. Finora, non si e concretizzato». Cosi Carlos Tavares, ceo di Stellantis, parlando con la stampa in occasione della presentazione dei risultati del primo semestre 2024 del Gruppo, rispondendo a chi gli chiedeva della possibilita che i brand Innocenti e Autobianchi possano essere ceduti ai cinesi. «C'e stata una dichiarazione che ho fatto in occasione del 125deg anniversario della Fiat. Ho detto che la Fiat ha attraversato diverse entita giuridiche, diversi regimi politici e persino due guerre mondiali. E la Fiat e sempre uscita rafforzata da questi momenti difficili. Oggi siamo qui per scrivere un'altra pagina, un altro capitolo di quella storia con umilta, con concentrazione e con buone intenzioni per i nostri consumatori italiani», ha aggiunto.