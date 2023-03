Tavares, l’energia pulita è priorità. Ceo di Stellantis: l’elettrificazione non risolverà i problemi, accessibilità è la grande sfida»

«Il problema dell’energia pulita è il primo da risolvere. Senza non si risolve la questione emissioni». Lo ha sottolineato l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, durante il Freedom of Mobility Forum. «L’industria dell’ auto attraversa un periodo di profonde trasformazioni. L’elettrificazione non risolverà tutti i problemi», ha aggiunto. Secondo Tavares, anche all’interno dello stesso paese possono essere necessarie soluzioni diverse a seconda delle aree. «Anche avendo una mobilità pulita e sicura, la grande sfida è quella dell’accessibilità, che al momento non c’e« perchè le materie prime che servono per produrre le batterie per le auto elettriche ‘sono scarse e costosè. Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, intervenendo al Freedom of mobility forum. ‘La scarsità delle materie prime, la frammentazione del mondo e le diverse regolamentazioni possono avere un impatto sui costi delle materie primè, ha spiegato Tavares, indicando che la grande sfida per le case automobilistiche è quella di riuscire a garantire l’accessibilità alle auto elettriche.

Facendo l’esempio del litio - che serve per produrre le batterie - Tavares ha detto che ‘è difficile proteggere l’accessibilità a queste materie prime e alla mobilità sostenibilè anche perchè ‘per sostituire il parco auto mondiale di 1,3 miliardi di unità con mezzi puliti, non sappiamo se c’è tutto il litio che serve e, considerando anche dove sono concentrate le miniere di litio, questo potrebbe creare altre questioni geopolitichè. Ad ogni modo, ha continuato Tavares, sulle batterie ci sono ancora tanti studi in corso e ‘le materie prime che servono per produrle potrebbero cambiare, non sappiamo quali saranno tra 10 anni. Non sappiamo ancora quali saranno i materiali che ci serviranno, le ricerche sono all’iniziò. «Il 40% della popolazione non vive in aree urbane e le aree rurali hanno bisogno di avere diversi modi di mobilita» per poter raggiungere i servizi sanitari, scolastici e il lavoro. «L’umanita non rinuncera alla mobilita individuale. Per questo bisogna trovare il modo di renderla sicura, pulita e accessibile economicamente».

«Dobbiamo riconoscere che una soluzione non risolve tutti i problemi, dobbiamo pensare a quali sono le necessita Paese per Paese e alle soluzioni che possiamo implementare. In modo che le soluzioni non siano utopiche ma che si occupino in concreto del problem solving. La mobilita elettrica deve essere sicura, accessibile e piu leggera, utilizzando materiali alternativi per le batterie per ridurne il peso». Cosi il ceo di Stellantis Carlos Tavares intervenendo al Freedom of Mobility Forum.