Tavares: «Fusione tra Stellantis e Renault? Sono solo speculazioni»

Quelle su una eventuale fusione fra Stellantis e Renault «sono solo speculazioni». Così, secondo fonti presenti sul posto, Carlos Tavares ha risposto a una domanda in proposito nel corso della visita che l'ad di Stellantis ha compiuto nella fabbrica Peugeot di Sochaux. Le voci circolate in questi giorni riferiscono anche di una aggregazione più ampia (che potrebbe coinvolgere anche il gruppo Bmw) con l'obiettivo di ottenere quelle economie di scala necessarie per affrontare i costi della transizione energetica.

Carlos Tavares, ceo di Stellantis ha dichiarato che potrebbe andare in pensione nel gennaio 2026, al termine del suo primo mandato alla guida del gruppo automobilistico Stellantis. “Nel 2026, la persona che vi risponde avrà 68 anni, un'età ragionevole per andare in pensione. Questa è l'opzione”, ha dichiarato Tavares ai giornalisti.

“Se chiedete a mia moglie, vi dirà che è un'esigenza da parte sua. Sono un buon marito”, ha aggiunto il ceo di Stellantis, un gruppo che ha contribuito a fondare nel 2021 con la fusione di Psa (Peugeot-Citroën) e Fca (Fiat-Chrysler). Il gruppo automobilistico ha avviato un processo di successione, come è “normale” per un gruppo di queste dimensioni, come ha indicato la società alla fine di settembre. Una riunione del Consiglio di amministrazione di Stellantis, “programmata da tempo”, si terrà nei prossimi giorni presso la sede americana del gruppo ad Auburn Hills, vicino a Detroit, con all'ordine del giorno in particolare questa questione.