Tavares: «La sfida della mobilità va affrontata insieme. Il modo di muoversi è sempre piu intrecciato alla salute del pianeta»

«La mobilità e al crocevia di cambiamenti epocali e il modo di muoversi è sempre piu intrecciato alla salute del pianeta». Lo afferma il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, in un intervento sul Sole24Ore, spiegando che «la transizione in atto non è esente da impatti». «Abbiamo davanti a noi una sfida delicata - afferma -, e siamo impegnati ad attraversare questo momento storico di grande trasformazione con responsabilità, confrontandoci con la realta dei fatti. In Italia, queste considerazioni sono sempre state al centro del dialogo tra noi, le istituzioni e gli stakeholder coinvolti.

Riteniamo che questo confronto abbia rafforzato la comprensione reciproca e la capacita di lavorare insieme in modo efficiente, condividendo scelte difficili e soluzioni positive. Stellantis e desiderosa di continuare a lavorare per costruire insieme il futuro ed e pronta a fare la sua parte nell'interesse dei nostri colleghi e delle nostre colleghe, dei nostri clienti, dei nostri partner e della società in generale. Ci auguriamo di continuare a dimostrare il nostro impegno per l'Italia con passione, responsabilità e professionalità».