Tavares, è il manager automotive del momento. Il leader designato del nuovo gigante

È il manager automotive del momento, il leader designato del nuovo gigante Fca-Psa per i prossimi cinque anni. Il quarto colosso del settore che ha nel mirino la barriera dei dieci milioni di veicoli prodotti l'anno. Nato 61 anni fa Lisbona, Carlos Tavares ha studiato e lavorato a Parigi dove ha trascorso quasi tutta la carriera. Non proviene dalla finanza, la sua formazione è tecnica e nel 1981 fu assunto dalla Renault in qualità di ingegnere. Negli anni ha scalato tutti i gradini della società facendo...

