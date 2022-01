Tavares: «Manteniamo 14 marchi, ci garantiscono scala per crescere. Presto nuova strategia per Chrysler»

LAS VEGAS - Stellantis al momento non pensa ad «abbandonare» qualcuno dei 14 marchi del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, durante una conferenza stampa del gruppo in occasione del Ces di Las Vegas, rispondendo a chi gli chiedeva se il gruppo sacrificherà qualcuno dei 14 brand, tra i quali Fiat, Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, Maserati, Jeep e Ram. ‘Vedremo è la risposta onesta a questa domanda ma nel prossimo piano che presenteremo il primo marzo 2022 e coprirà il periodo fino al 2030 useremo tutti i nostri 14 marchì, ha detto Tavares. ‘I 14 marchi sono un modo eccellente per coprire tutto il mercato, essere negli Usa e in Europa, nessun altro gruppo li ha e ci permette di avere la scala per crescere velocemente e fortì, ha continuato Tavares, sottolineando che ‘se non avessimo la dimensione che abbiamo, con 14 brand iconici, non potremmo fare gli accordi che facciamo per dare ai nostri clienti la tecnologia che diamò.

‘Presto sarà presentata la nuova strategia per Chrysler’. ha proseguito Carlos tavares, ceo di stellantis, durante una conferenza stampa del gruppo in occasione del Ces di Las Vegas. Chrysler è uno dei marchi del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. Quella annunciata da Stellantis con Amazon «è una partnership equilibrata dal punto di vista finanziario, una soluzione win-win che ci permette di accelerare» sulla strategia di mobilità digitale e sostenibile delineata dal gruppo. Lo afferma in un incontro online l’ad Carlos Tavares ribadendo come Stellantis «sta diventando una tech company automotive». «Le tecnologie scelte e le nostre partnership, da Amazon a Foxconn, ci consentono di realizzare la nostra strategia e la nostra missione di aumentare la libertà di movimento che offriamo ai nostri clienti», aggiunge Tavares.